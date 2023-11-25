Farah Zeynep Abdullah “Kızılcık Şerbeti”nde hangi rolü oynayacak?

Show TV’nin başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman’ın yer aldığı dizisi “Kızılcık Şerbeti” cuma akşamları izleyiciyle buluşuyor.

Ketche’nin yönettiği dizinin önümüzdeki hafta ekrana gelecek bölümünde sürpriz bir isim rol alacak: Farah Zeynep Abdullah... Abdullah, “Kızılcık Şerbeti” dizisine konuk oldu. Diziyi çok seven Farah Zeynep Abdullah, bir bölümde Nursema'nın Amerika'dan gelen arkadaşı 'Dilruba' karakterini canlandıracak.

Kızılcık Şerbeti'nin sosyal medya hesabından da Farah Zeynep Abdullah'ın katıldığı çekimlerin kamera arkası görüntüleri paylaşıldı.

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