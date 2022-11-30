Fazıl Say'dan boşanma açıklaması: Çok üzgünüm, eşim Ece ile evliliğimizi sonlandırdık

Piyanist çift Ece Dağıstan ile Fazıl Say 2019 yılında Milano'da evlenmişti. Bugün çiftten boşanma haberi geldi. Fazıl Say, Instagram'dan paylaştığı mesajda ayrıldıklarını duyurdu. Fazıl Say, adliye çıkışına ilişkin bir fotoğraf da paylaştı.

Fazıl Say Instagram'dan şu mesajı paylaştı:

Çok üzgünüm, eşim Ece ile evliliğimizi bugün sonlandırdık.

Beykoz Adliye binasına el ele girdik, el ele çıktık Ece ile.

Hatıralarımızı, anılarımızı, tüm güzel hikayelerimizi , seslerimizi, en iyi şekilde anacağım her zaman.

Sevgi, aşk, emek, bağlılık ve şevkat dolu 7 yıllık bir sevgililik.

Ben biliyorum.

Dostlarım biliyor.

Zor ve kötü bir dünyada, iki insan ezilebiliyor yüklerin altında, çare bulamıyor tedavi etmeye, “bir ve iki birey arasında” bocalıyor,

Bazen,

dertlere yeniliyor,

imkan olamıyor bir çıkışa, hem “her şeye”, hem de “hiç bir şeye” yol alan ömürlerimizde.

İki insan da mutlu olsun, Ece mutlu olsun.

Ece hep iyi olsun.

Böyle daha iyi belki.

Yeni bir “büyük” sayfa açılıyor “büyük dönem” başlıyor, şimdi, yalnız hayatımda, iyi bir güzergah çizerek, iyiye yol almak istediğim,

kendi yaşamıma sahip çıkacağım, sağlığıma, müziğe ve her şeye.

Dostlarımla,

Hepimiz üzgünüz bugün.

Sevgiyle, saygıyla.

İçtenlikle.