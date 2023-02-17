Fazıl Say'dan Karsu paylaşımı

Hollanda’da Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere yardım amacıyla düzenlenen kampanyanın en çarpıcı bölümü, depremde çok sayıda akrabasını kaybeden müzisyen Karsu Dönmez’in piyano başına geçtiği andı. Ünlü piyanist Fazıl Say da bu görüntülere sessiz kalmadı.

"Bravo Karsu"

Fazıl Say'nın paylaşımı şu şekilde:

"Hatay’ın Karsu köyünden Hollanda’ya göç eden bir ailenin evladı Karsu. İsmini, -şimdi anlıyoruz ki - memleketi köylerinden alıntılamış ailesi.



Karsu, 16 akrabasını yitirmiş bu depremde, köyünde. Acısını paylaşmak isterim.

2 gün önce Hollanda televizyonları deprem yardımı (80 milyon euro üzeri dev bir yardım oluştu) bağış kampanyası ortak yayınında, Karsu da gerçek hikayeleri ile, bir türkü ile çığlığını, haykırışını duyurdu tüm Hollanda’ya.



Alnından öpüyorum Karsu’yu… Sanatın en güzel anlarıdır, varoluş sebebidir ulaştırmak…

Bravo Karsu."