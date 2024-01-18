Fedon: Bugün 54'üncü evlilik yıl dönümümüz
1968 yılından beri Eda Kalyoncu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü şarkıcı Fedon evlilik yıl dönümünü paylaştığı fotoğrafla kutladı.
Şarkıcı Fedon Kalyoncu, 1970 yılında nikah masasına oturduğu eşi Eda Kalyoncu ile evlilik yıl dönümü Instagram sayfasında paylaştığı nikah fotoğrafıyla kutladı.
YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADI
Fedon Kalyoncu siyah beyaz karenin altına şu notu düştü:
Bugün eşimle 54.evlilik yıl dönümümüz, birlikte sağlıklı daha nice senelere.
Çiftin, Theo ve Natali adında iki çocuğu bulunuyor.
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