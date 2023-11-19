Fikret Kuşkan neden Babam ve Oğlum filmini izleyemiyor?

Kuşkan, Babam ve Oğlum'u izleyemediğini çünkü filme başladıktan 15 dakika sonra ağlamaya başladığını söyledi.

Mustafa Hakkında Her Şey filmini Babam ve Oğlum'dan daha çok sevdiğini ve sinematografik olarak daha başarılı bulduğunu ifade eden başarılı oyuncu şöyle söyledi: "Mustafa Hakkında Her şey’i, Babam ve Oğlum’dan daha çok severim. Sinematografisini daha güçlü bulurum. Babam ve Oğlum’u izleyemiyorum. 15 dakika sonra ağlamaya başlıyorum. Rol aldığım projelerde bir derdim olsun istiyorum. O karakterin bir şey anlatması gerekiyor. Tabii ki çok kaliteli romantik komedide de oynarım. Yeter ki bir şey anlatsın, sabun köpüğü olmasın."