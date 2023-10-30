'Friends' dizisi yıldızı Matthew Perry hayatını kaybetti

Friends dizisinde alaycı ama sevimli 'Chandler Bing' karakteriyle televizyon dünyasının en ünlü karakterlerleri arasında yer alan Emmy adayı Matthew Perry 54 yaşında hayatını kaybetti.

Matthew Perry neden öldü?

Amerikan medyasının aktardığına göre Perry, Los Angeles’taki evinde ölü bulundu. Haberi ilk duyuran Los Angeles Times ve magazin sitesi TMZ'ye göre aktör cumartesi günü Los Angeles'taki evinde boğulma sonucu ölü bulundu.

"Onun komedi dehasının etkisi dünyanın dört bir yanında hissedildi"

Friends dizisinin yapımcısı Warner Bros’tan yapılan açıklamada "Onun komedi dehasının etkisi dünyanın dört bir yanında hissedildi ve mirası pek çok kişinin kalbinde yaşamaya devam edecek. Bugün yürek parçalayıcı bir gün ve ailesine, sevdiklerine ve tüm sadık hayranlarına sevgilerimizi gönderiyoruz" denildi.

Birden fazla Emmy ödülü kazandı

Matthew Perry, Growing Pains, Beverly Hills 90210 ve Dream On'daki küçük rollerin ardından Friends'te Chandler Bing rolünü üstlendi. New York'ta yaşayan altı arkadaşı konu alan komedi kısa sürede bir fenomene dönüşerek birden fazla Emmy ödülü kazandı ve rekor izlenme oranlarına ulaştı.

Dizinin 2004’teki final bölümü ABD'de 52 milyondan fazla izleyiciye ulaşarak 2000'li yılların en çok izlenen TV dizisi bölümü olmuştu.

Matthew Perry, Friends dizisiyle yakaladığı şöhretin ardından uzun süre alkol ve uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele etmiş ve bu sıkıntılarıyla ilgili samimi açıklamalar yapmıştı.

Amerikan yapımı Friends dizisi 1994'te yayına başladı ve 10 sezon sürdü. Dizi, dünyanın en çok izlenen yapımları arasında yer alırken, hâlâ popülerliğini koruyor.