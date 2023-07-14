Funda Eryiğit: Bir Beyoğlu bebesidir!
Canım Ailem, Son Yaz, Hakan Muhafız, Poyraz Karayel gibi başarılı yapımlarda rol alan oyuncu Funda Eryiğit, Mayıs ayında oğlu Civan'ı dünyaya getirmişti. Ünlü oyuncu oğluyla Beyoğlu turuna çıktı.
Geçtiğimiz Mart ayında yönetmen Berkun Oya ile dünya evine giren oyuncu Funda Eryiğit, Mayıs ayında da oğlu Civan'ı kucağına almıştı.
''TAZE ANNE İSTANBUL TURUNA ÇIKTI''
Öncei gün oğluyla Beyoğlu gezmesine çıkan Eryiğit, ''Taze anne, oğlu ile bu sıcakta İstanbul turuna çıktı. Civan için "Bir Beyoğlu bebesidir" açıklaması yaptı.