Funda Eryiğit: Bir Beyoğlu bebesidir!

Geçtiğimiz Mart ayında yönetmen Berkun Oya ile dünya evine giren oyuncu Funda Eryiğit, Mayıs ayında da oğlu Civan'ı kucağına almıştı.

''TAZE ANNE İSTANBUL TURUNA ÇIKTI''

Öncei gün oğluyla Beyoğlu gezmesine çıkan Eryiğit, ''Taze anne, oğlu ile bu sıcakta İstanbul turuna çıktı. Civan için "Bir Beyoğlu bebesidir" açıklaması yaptı.