Game of Thrones dizisinin ünlü oyuncusu Michael Patrick hayatını kaybetti

Game of Thrones ve This Town gibi dizilerdeki performanslarıyla tanınan oyuncu Michael Patrick, Nisan 2026’da 35 yaşında hayatını kaybetti.

Eşi Naomi Sheehan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Patrick’in geçirdiği Motor Nöron Hastalığı nedeniyle huzur içinde, aile ve yakın dostlarının çevresindeyken hayatını kaybettiğini duyurdu...

"YAŞAYABİLECEĞİ EN DOLU HAYATI YAŞADI"

Patrick'in eşi Naomi Sheehan, çarşamba günü duygusal bir Instagram paylaşımıyla kocasının ölümünü duyurdu:

Dün gece, Mick maalesef Kuzey İrlanda Hospis’inde vefat etti. Kendisine 1 Şubat 2023’te Motor Nöron Hastalığı teşhisi konmuştu. 10 gün önce hastaneye kabul edildi ve oradaki inanılmaz ekip tarafından bakıldı. Ailesi ve arkadaşlarıyla çevrili olarak huzur içinde hayatını kaybetti. Kelimenin tam anlamıyla ne kadar kırılmış olduğumuzu anlatacak sözcük yok. Mick’in ilham verici bir insan olduğu, sadece hastalığı süresince değil, hayatının her gününde, kendisiyle temas etme şansına sahip olan herkese ilham verdiği sıkça söylenmiştir. O, bir insanın yaşayabileceği en dolu hayatı yaşadı. Neşe, coşku, bulaşıcı kahkaha. Kızıl saçlı dev bir adam.