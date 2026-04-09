Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen resmen avukat oldu: "Hep bugünün hayalini kurmuştum"
Kızılcık Şerbeti dizisinin genç ve başarılı ismi Selin Türkmen, setlerdeki başarısını akademik ve mesleki kariyeriyle taçlandırarak hayranlarını gururlandırdı. Dizide canlandırdığı "Çimen" karakteriyle geniş kitlelerce tanınan oyuncu, hukuk eğitimini tamamlayarak resmen avukatlık mesleğine adım attı.
26 yaşındaki başarılı oyuncu, hukuk fakültesinden mezuniyetinin ardından staj dönemini de tamamlayarak İstanbul Barosu’ndan avukatlık ruhsatnamesini aldı.
9 Nisan 2026 itibarıyla cübbesini giyerek resmen avukatlık mesleğine adım atan Türkmen, bu gurur dolu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Selin Türkmen, paylaştığı fotoğrafların altına düştüğü duygusal notla, hem set hem okul yoğunluğu arasında verdiği mücadeleyi şu sözlerle özetledi:
"Hissettiğim duyguları tarif etmem çok zor ki hep bugünün hayalini kurmuştum. Çok emek verdiğim, zaman zaman 'Ben bu okulu bitiremeyeceğim galiba' deyip ağladığım ama hiçbir zaman vazgeçmediğim bir yol oldu. Şimdi geriye dönüp baktığımda iyi ki vazgeçmemişim ve bugün hayalini kurduğum hedeflerimden birini gerçekleştirmişim diyorum."