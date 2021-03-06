Gigi Hadid doğumdan sonra ilk kez podyumda!

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Geçtiğimiz yıl adeta ailem gibi özlediğim insanlara sarılmak, sağlıklı olmak ve çalışmaktan dolayı çok şanslıyım. Başta Donatella Versace olmak üzere bunu mümkün kılan herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.