Gigi Hadid doğumdan sonra ilk kez podyumda!

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Kısa bir süre önce kızı Khai’yi dünyaya getiren 25 yaşındaki Gigi Hadid'in podyumlara dönüşünün nasıl olacağı çok merak ediliyordu.
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Doğum sonrası eski formuna kavuştuğu görülen Hadid'in sarı saçları yerine tercih ettiği kızıl saçları oldukça dikkat çekti.
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Ünlü model podyumlara dönmenin heyecanını sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı:
“Versace’nin açılış ve kapanışını yapmak her zaman bir onurdur. Geri dönmek için en iyi yoldu.
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Geçtiğimiz yıl adeta ailem gibi özlediğim insanlara sarılmak, sağlıklı olmak ve çalışmaktan dolayı çok şanslıyım. Başta Donatella Versace olmak üzere bunu mümkün kılan herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.