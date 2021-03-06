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Gigi Hadid doğumdan sonra ilk kez podyumda!

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, doğumdan 6 sonra podyumlara geri döndü. Tüm gözlerin Gigi Hadid'in üzerinde olduğu defileye ünlü model damga vurdu.

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Kısa bir süre önce kızı Khai’yi dünyaya getiren 25 yaşındaki Gigi Hadid'in podyumlara dönüşünün nasıl olacağı çok merak ediliyordu.

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Doğum sonrası eski formuna kavuştuğu görülen Hadid'in sarı saçları yerine tercih ettiği kızıl saçları oldukça dikkat çekti.

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Ünlü model podyumlara dönmenin heyecanını sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı:

“Versace’nin açılış ve kapanışını yapmak her zaman bir onurdur. Geri dönmek için en iyi yoldu.

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Geçtiğimiz yıl adeta ailem gibi özlediğim insanlara sarılmak, sağlıklı olmak ve çalışmaktan dolayı çok şanslıyım. Başta Donatella Versace olmak üzere bunu mümkün kılan herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.