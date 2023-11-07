Gülçin Santırcıoğlu'ndan Yalı Çapkını seti pozu!

Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu, Yalı Çapkını dizisine ikinci sezon dahil olan Binnur Kaya ve Gözde Kansu ile Instagram hesabından set fotoğrafını paylaştı.

Kısa sürede büyük ilgi göre fotoğraf beğeni yağmuruna tutuldu.

'İFAKAT-NÜKHET SAHNELERİ ARTSIN'

Yalı Çapkını'nın son yayınlanan bölümünde İfakat ve Nükhet atışmaları çok beğenilmiş dizinin sıkı takipçileri birlikte olan bölümlerinin artırılmasını talep etmişti.