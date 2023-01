Gülsin Onay: Can ile ilk dersimizi yaptık..

Sipariş teslimatı yaptığı otelde çaldığı piyano ile gündem olan 19 yaşındaki Getir kuryesi Can İncir sosyal medyada çok konuşulmuştu. Ünlü piyanist Gülsin Onay ise Can İncir'e eğitim desteği vereceğini söylemişti.

Gülsin Onay, dün Grand Pera Emek Sahnesi'ndeki konserinin sonunda Can İncir'i sahneye çıkartmıştı. Usta sanatçı bugün yaptığı paylaşımda Can İncir ile ilk dersi yaptıklarını belirtti ve şunları söyledi: Can ile ilk dersimizi yaptık... Çok yetenekli, büyük bir piyano aşığı.. Akıllı ve müzik algısı çok iyi.. Çok mutlu oldum, yolu açık olsun. Gülsin Onay birlikte piyano çaldıkları bir videoyu da paylaştı ve "Sevgili Can ile güzel bir çalışma yaptık... Tempoları düzeltiyoruz... Yetenekli gencimizle fırsat buldukça birlikte çalışacağız..." dedi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Gulsin Onay (@gulsin_onay)'in paylaştığı bir gönderi

Can İncir daha önce yaptığı açıklamada "Sipariş götürdüğümde otelin çalışanlarından piyano çalmak için rica etmiştim. Sağ olsunlar izin verdiler. Oradaki kişiler beğendi, insanlar beğendi, çalışanlar olsun destek oldular bana. Bunlar olduktan sonra bütün sosyal medya beni konuşmaya başlamış. Twitter olsun, Instagram olsun, YouTube olsun. Yani belli bir izleyici kitlesi, belli bir seven insanlar olmuş" demişti.

BİLGİSAYAR ÜZERİNDEN BAŞLAMIŞ

İncir, aynı zamanda bilgisayar oyuncusu. Hiç müzik eğitimi almadığını, 12 yaşında bilgisayar, akıllı telefon ve tablet uygulamaları üzerinden piyano çalmaya başladığını, 14 yaşında org aldığını, daha sonra da bir dijital piyano sahibi olduğunu söylüyor.

EZBERE ÇALIYOR

Can İncir, "Tamamen ezbere dayalı, iki el koordinasyonunu kendi kafamda kuruyorum. Önce sağ elimi, sonra sol elimi öğreniyorum. Melodiyi öğrendikten sonra birleştiriyorum ve böyle parçayı ortaya çıkartıyorum. Türk Marşı benim ilk kez piyanoda ikinci elimi kullandığım parçaydı. İkinci el koordinasyonunu ilk o parçada yapmıştım. İkinci elimi kullanmam biraz uzun sürdü. Onun ardından bu parçayı bir ay süre içinde öğrendim ve geliştirdim" diyor.