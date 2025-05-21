Çiğdem Batur'un acıklı 'Okan Buruk' anısı Oyuncu Çiğdem Batur, 1999 Düzce Depremi’nde kaybettiği kız kardeşiyle ilgili konuştu. Kardeşinin Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hayranı olduğunu söyleyen Batur, depremde enkazdan çıkan mektubun detaylarını anlattı. 21 Mayıs 2025 MAGAZİN Defne Samyeli, kızı Derin’in neden 'böyle' konuştuğunu açıkladı 1 ay önce MAGAZİN Emre Altuğ oğulları Kuzey ve Uzay’la videosunu paylaştı 9 ay önce MAGAZİN Çağla Şıkel oğulları ile eski eşi Emre Altuğ’u dinlemeye gitti 10 ay önce MAGAZİN Çağla Şıkel çocuklarıyla dans ettiği anları paylaştı 11 ay önce