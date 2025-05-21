Çiğdem Batur'un acıklı 'Okan Buruk' anısı

Oyuncu Çiğdem Batur, 1999 Düzce Depremi’nde kaybettiği kız kardeşiyle ilgili konuştu. Kardeşinin Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hayranı olduğunu söyleyen Batur, depremde enkazdan çıkan mektubun detaylarını anlattı.

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