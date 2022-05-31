Hande Erçel'den 'Kırmızı Halı' yanıtları...

Elle Style Awards ödülleri dün akşam sahiplerini buldu. Gecede Hande Erçel Yılın Elle Kızı ödülünü aldı. Erçel, ödül töreni öncesi 'Kırmızı Halı'da soruları yanıtladı... Erçel, "Her şey çok güzel gidiyor. Çok heyecanlıyım açıkçası" dedi.

Erçel, "Bu gece neden moru seçtin, seni kim hazırladı" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Ben bu akşama Ceylan Atınç'la hazırlandım. Canım Ceylan kısa zamanda o kadar istediğim bir şey yarattı ki.... Gucci'nin koleksiyonundan bir parça tercih etti. İçinde çok iyi hissediyorum. Makyajım Ali Rıza Özdemir, Saçım Nuri Şekerci.

Erçel, "Senin için makyaj ne demek" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Ben makyajı çok seven bir insan değilim. Çünkü daha pür, her zaman sade olan benim için daha güzel oluyor. O nedenle daha hafif tonları seçiyorum... Fazla güldüğüm zamanlarda, hiç makyaj yapmadığım zamanlar oluyor"

Erçel, "Elle Dergisi benim için çok özel. Biz çok güzel çekimler yaptık. Ve çok güzel ekiplerle çalıştık. Çok güzel anılarım var" diye konuştu.

Erçel, "Bu yaz galiba yoğunum, inşallah çalışmak istiyorum" diye ekledi.