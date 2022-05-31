ELLE Style Awards x M.A.C ödülleri sahiplerini buldu! İşte ödül kazananların tam listesi
M.A.C Cosmetics #GösterRenklerini ana sponsorluğunda gerçekleştirilen olan ELLE Style Awards, 30 Mayıs 2022 gecesi sekizinci kez en iyi stilleri ödüllendirdi.
ELLE Style Awards, dün akşam sekizinci kez en iyi stilleri ödüllendirdi. Şıklık yarışının yaşandığı geceye moda, müzik ve sanat alanlarında stiliyle ilham veren bir birinden ünlü isimler katıldı... İşte gecede ödül alan isimlerin tam listesi...
ELLE Style Awards x M.A.C ödüllerinin kazananlarının tam listesi
Yılın Stil Sahibi Kadın Oyuncusu
PINAR DENİZ
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Yılın Stil Sahibi Erkek Oyuncusu
BORAN KUZUM
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Yılın Stil Sahibi Müzisyeni
EDİS
Yılın Stil Sahibi İş İnsanı
BAŞAK-DEFNE KOCABIYIKOĞLU
Yılın Stil Sahibi Sanat İnsanı
HALUK AKAKÇE
Yılın Stil İkonu
GÜLŞEN
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Yılın Stil Sahibi Sporcusu
ZEHRA GÜNEŞ
Yılın Elle Kapak Kızı
HANDE ERÇEL
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Yılın Stil Keşfi
BiGE ÖNAL
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Yılın Modeli
ECE-ESİN BIÇAK
Yılın Marka İşbirliği
SERENAY SARIKAYA & BVLGARI
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Yılın Koleksiyon İşbirliği
LAMIA AYDIN X ESRA GÜLMEN
Yılın Moda Tasarımcısı
RAISA VANESSA
Yılın Yükselen Tasarımcısı
CEYLİN TÜRKKAN BİLGE
Yılın Sürdürülebilir Moda Tasarımcısı
ASLI FİLİNTA
Yılın Moda Influencer’ı
YASEMİN ÖGÜN
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Yılın Dijital Projesi
KULÜP
Yılın Moda Fotoğrafçısı
BURCU KARADEMİR
Yılın Saç Artisti
ÖNDER TİRYAKİ
Yılın Makyaj Artisti
ECE BİRSEN
Yılın Moda / Tasarım Vizyoneri
ECE ŞiRİN
M.A.C Cosmetıcs Göster Renklerini Özel Ödülü
KALBEN
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