ELLE Style Awards x M.A.C ödülleri sahiplerini buldu! İşte ödül kazananların tam listesi

ELLE Style Awards, dün akşam sekizinci kez en iyi stilleri ödüllendirdi. Şıklık yarışının yaşandığı geceye moda, müzik ve sanat alanlarında stiliyle ilham veren bir birinden ünlü isimler katıldı... İşte gecede ödül alan isimlerin tam listesi...

ELLE Style Awards x M.A.C ödüllerinin kazananlarının tam listesi

Yılın Stil Sahibi Kadın Oyuncusu

PINAR DENİZ

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Yılın Stil Sahibi Erkek Oyuncusu

BORAN KUZUM

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Yılın Stil Sahibi Müzisyeni

EDİS

Yılın Stil Sahibi İş İnsanı

BAŞAK-DEFNE KOCABIYIKOĞLU

Yılın Stil Sahibi Sanat İnsanı

HALUK AKAKÇE

Yılın Stil İkonu

GÜLŞEN

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Yılın Stil Sahibi Sporcusu

ZEHRA GÜNEŞ

Yılın Elle Kapak Kızı

HANDE ERÇEL

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Yılın Stil Keşfi

BiGE ÖNAL

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Yılın Modeli

ECE-ESİN BIÇAK

Yılın Marka İşbirliği

SERENAY SARIKAYA & BVLGARI

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Yılın Koleksiyon İşbirliği

LAMIA AYDIN X ESRA GÜLMEN

Yılın Moda Tasarımcısı

RAISA VANESSA

Yılın Yükselen Tasarımcısı

CEYLİN TÜRKKAN BİLGE

Yılın Sürdürülebilir Moda Tasarımcısı

ASLI FİLİNTA

Yılın Moda Influencer’ı

YASEMİN ÖGÜN

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Yılın Dijital Projesi

KULÜP

Yılın Moda Fotoğrafçısı

BURCU KARADEMİR

Yılın Saç Artisti

ÖNDER TİRYAKİ

Yılın Makyaj Artisti

ECE BİRSEN

Yılın Moda / Tasarım Vizyoneri

ECE ŞiRİN

M.A.C Cosmetıcs Göster Renklerini Özel Ödülü

KALBEN