ELLE Style Awards x M.A.C ödülleri sahiplerini buldu! İşte ödül kazananların tam listesi

M.A.C Cosmetics #GösterRenklerini ana sponsorluğunda gerçekleştirilen olan ELLE Style Awards, 30 Mayıs 2022 gecesi sekizinci kez en iyi stilleri ödüllendirdi.

ELLE Style Awards x M.A.C ödülleri sahiplerini buldu! İşte ödül kazananların tam listesi

ELLE Style Awards, dün akşam sekizinci kez en iyi stilleri ödüllendirdi. Şıklık yarışının yaşandığı geceye moda, müzik ve sanat alanlarında stiliyle ilham veren bir birinden ünlü isimler katıldı... İşte gecede ödül alan isimlerin tam listesi...

 ELLE Style Awards x M.A.C ödüllerinin kazananlarının tam listesi

Yılın Stil Sahibi Kadın Oyuncusu
PINAR DENİZ

 
 
 
 
 
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Yılın Stil Sahibi Erkek Oyuncusu
BORAN KUZUM

 
 
 
 
 
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Yılın Stil Sahibi Müzisyeni 
EDİS

Yılın Stil Sahibi İş İnsanı
BAŞAK-DEFNE KOCABIYIKOĞLU

Yılın Stil Sahibi Sanat İnsanı
HALUK AKAKÇE

Yılın Stil İkonu
GÜLŞEN

 
 
 
 
 
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Yılın Stil Sahibi Sporcusu
ZEHRA GÜNEŞ

Yılın Elle Kapak Kızı
HANDE ERÇEL

 
 
 
 
 
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Yılın Stil Keşfi
BiGE ÖNAL

 
 
 
 
 
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Yılın Modeli
ECE-ESİN BIÇAK

Yılın Marka İşbirliği
SERENAY SARIKAYA & BVLGARI

 
 
 
 
 
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Yılın Koleksiyon İşbirliği
LAMIA AYDIN X ESRA GÜLMEN

Yılın Moda Tasarımcısı
RAISA VANESSA

Yılın Yükselen Tasarımcısı
CEYLİN TÜRKKAN BİLGE

Yılın Sürdürülebilir Moda Tasarımcısı
ASLI FİLİNTA

Yılın Moda Influencer’ı
YASEMİN ÖGÜN

 
 
 
 
 
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Yılın Dijital Projesi
KULÜP

Yılın Moda Fotoğrafçısı
BURCU KARADEMİR

Yılın Saç Artisti
ÖNDER TİRYAKİ

Yılın Makyaj Artisti
ECE BİRSEN

Yılın Moda / Tasarım Vizyoneri
ECE ŞiRİN

M.A.C Cosmetıcs Göster Renklerini Özel Ödülü
KALBEN

 

 
 
 
 
 
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Etiketler: #Pınar Deniz #Hande Erçel