Hande Erçel'den yeni imaj! Saçlarını kısacık kestirdi

Barış Arduç ve Hande Erçel'in başrolünde yer aldığı Rüzgara Bırak filmi 14 Şubat Sevgililer Günü'nde izleyici karşısına çıkmıştı ve ikilinin uyumu beğeni toplamıştı. Oyunculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Hande Erçel şimdi de yeni projesi için imaj tazeledi.

Saçlarını kısacık kestiren güzel oyuncu, yeni stilini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Erçel paylaşımına "Hoşgeldin Bilge" notunu düştü. Kısa saçlarıyla bambaşka biri gibi görünen Erçel, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Hande Erçel geçtiğimiz aylarda bir İspanyol dergisinin kapağında yer almıştı. Erçel, “Oyunculuğun ötesinde, resme olan sevginizle tanınıyorsunuz. Sanat yaratıcılığınızı nasıl etkiliyor?” sorusuna yanıt verdi.

Ünlü oyuncu, “Oyuncu olmadan önce sanatçıydım ve hâlâ öyleyim. Benim için bu bir hobiden çok daha fazlası. Dünyayı bir sanatçının gözünden görmeyi, doğada, ziyaret ettiğim yerlerde ve tanıştığım insanlarda ilham bulmayı ve bir dahaki sefere fırçayı elime aldığımda fikirler toplamayı seviyorum. Fiziksel olarak resim yapmak için oturamadığım en yoğun günlerde bile, zihnimde imgeler yaratmaya devam ediyorum.”

Hande Erçel, genç oyunculara ise şu sözlerle seslendi: “Gittikçe daha fazla genç kadının sanatçı olma hayallerinin peşinden gitmeyi seçtiğini görmekten gurur duyuyorum. Kadınlar özellikle sinema ve televizyonda dokundukları her şeye benzersiz bir vizyon ve yaratıcılık katıyor. Bu sektördeki yol onlar için erkeklerden daha zor olsa da birçok alanda olduğu gibi yolculuk yapmaya değer. Bu zorlukların üstesinden gelerek ve yeni yollar açarak, hikâyeleri gelecek nesillere ilham vermeye devam edecek. Tavsiyem, yalnız olmadıklarını hatırlamaları. Birçok kadın bu yoldan geçti ve birbirimizi destekleyerek harika şeyler başarabiliriz.”