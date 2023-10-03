Hazal Kaya'dan doğum günü paylaşımı: Bu sene çok eğleneceğiz

2019 yılında kendisi gibi oyuncu Ali Atay ile dünyaevine giren Hazal Kaya, 33 yaşına bastı. Atay ile evliliğinden Fikret Ali ve Leyla Süreyya adında iki çocuğu olan Kaya, sosyal medya hesabından doğum günü için bir paylaşım yaptı.

"BU SENE 'OH BE' DEDİĞİM O SENE OLACAK"

Paris Moda Haftası'nda çekilen fotoğraflarından birini paylaşan Hazal Kaya, doğum günü paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu bedenle ve bu ruhla özgür, rahat hatta konforlu, mutlu ve memnun olabilmeyi şöyle ucundan tattığım bir dönemde kutluyorum doğum günümü. Bana atfedilen, üstüme aldığım bütün etiketlerden hop diye sıyrılıp 'Hazal hanım nasılsınız, ne istersiniz?' diye saygıyla yaklaşmayı, çocuklarıma duyduğum şefkati kendime duymaktan çekinmemeyi öğreniyorum. ADHD, depresyon, panik atak ve bütün mental durumlar vardır ve bu kimseyi tanımlamaz demeyi öğreniyorum. Neyse ki en sevdiğim şey öğrencilik. Bu sene 'Oh be' dediğim o sene olacak. Vaziyet alın! Bütün doğum günü mesajlarınız, iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Bu sene hep birlikte çok eğleneceğiz."

Bu gönderiyi Instagram'da gör Hazal Kaya (@hazalkaya)'in paylaştığı bir gönderi

Oyunculuk kariyerine reklam yüzü olarak başlayan Hazal Kaya, Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Nihal Ziyagil karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Daha sonra Sıla, Acemi Cadı, Adını Feriha Koydum, Bizim Hikaye, Pera Palas'ta Gece Yarısı gibi dizilerde rol aldı.