Hazar Ergüçlü sevgilisi Kutay Soyacak ile ilk pozunu paylaştı

Yönetmen Onur Ünlü ile uzun süren birlikteğini sonlandıran ve yalnızlığı uzun sürmeyen Hazar Ergüçlü'den mutluluk fotoğrafı geldi.

Gönlünü Jakuzi grubu üyesi Kutay Soyacak'a kaptıran Hazar Ergüçlü, ilk kez sevgilisi Kutay Soyacak ile fotoğrafını paylaştı.

ERGÜÇLÜ: 5 YILLIK BİR YIPRANMA YAŞADIK

Hazar Ergüçlü Onur Ünlü ile biten ilişkisi hakkında, "Evet, ayrıldık. Tam rasyonel bir sebebi yok aslında ama 5 yıllık bir yıpranma yaşandı. Onur hâlâ her şeyim, ailemden biri gibi, arkadaşlığımız devam ediyor" demişti.