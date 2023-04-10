Hüsnü Şenlendirici'nin son sağlık durumu ile ilgili haber var

Şu sıralar Kanal D ekranlarında 'Şarkılar Bizi Söyler' programı ile boy gösteren ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'nin bağırsak kansere yakalandığı duyurulmuştu. Ünlü ismi, yakın dostları Ercan Saatçi ve Hakan Altun ziyarette bulundu.

"KARDEŞİMİZ GAYET İYİ"

Ercan Saatçi de hastanedeki görüntüsünü; "Kardeşimiz gayet iyi, hızla iyileşiyor çok şükür" notuyla paylaştı.

"BİRKAÇ GÜN DAHA HASTANEDE OLACAĞIM"

Hüsnü Şenlendirici, açıklamasında "Sevgili dostlarım, arkadaşlarım, sevenlerim; geçen hafta yaptırdığım rutin kontroller sonrasında doktorlarımın tavsiyesi ile bir operasyon geçirdim" dedi.

Ünlü isim, sözlerine "Sağlık durumum gayet iyi, kontrol amaçlı birkaç gün daha hastanede olacağım. Geçmiş olsun dilekleriniz için her birinize çok teşekkür ederim. Kısa bir ara sonrasında hem ekranlarda hem de konserlerimde sevenlerim ile buluşacağım" diye devam etti.

"DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN"

Hüsnü Şenlendirici'nin hastane görüntüleri ortaya çıktı. Kanser tedavisi gören ünlü müzisyeni yakın dostları yalnız bırakmadı.

Hüsnü Şenlendirici'nin yakın arkadaşı olan Hakan Altun arkadaşını hastanede ziyarete gitti ve yaptığı paylaşımda Şenlendirici'nin durumuyla ilgili şunları söyledi:

Değerli kardeşim müzik yoldaşım sevgili Hüsnü Şenlendirici ufak bir operasyon geçirmiştir. Şimdi sağlık durumu çok iyi Allaha şükürler olsun. Bu süreçte bizi arayan tüm dostlarımıza sonsuz teşekkürler ederiz. Sevgili kardeşim Hüsnü’ye Allahtan acil şifalar dilerim, dualarınızı eksik etmeyin.