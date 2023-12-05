İbrahim Çelikkol ile Natali Yarcan'dan romantik paylaşım

Siyah Beyaz Aşk, Doğduğun Ev Kaderindir, Kördüğüm, Kuş Uçuşu, İffet gibi birçok ses getiren projede yer alan İbrahim Çelikkol, 2023 yılının başlarında Natali Yarcan ile ilişkisini ilan etmişti.

ROMANTİK POZA BEĞENİ YAĞDI

Ünlü oyuncu geçtiğimiz gün sevgilisi ile olan romantik bir pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. İkilinin romantik pozu, kısa zamanda sosyal medyada büyük ilgi gördü.