İbrahim Çelikkol'un yeni dizisi belli oldu

D Media, dünyanın en büyük TV içerik fuarlarından biri olan ve her yıl Fransa’nın Cannes şehrinde gerçekleşen MIPCOM’da Till Death dizisi için anlaşma yaptı. Türk dizi sektöründe ses getiren bu anlaşma sonrası gözler cast ekibine çevrildi. Yapımcı firmadan alınan bilgilere göre; Till Death için cast çalışmalarının büyük bir titizlikle yapıldığı ve ünlü isimlerle görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

ÖLENE KADAR DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Şubat 2024'te ekrana gelmesi planlanan dizinin ilk ismi İbrahim Çelikkol oldu. Çelikkol, dizide 'Hakan' karakterini canlandıracak. Till Death’ın yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli'nin oturacağı ise geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.

"HOŞ GELDİN, YENİDEN"

Kanal D’nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda İbrahim Çelikkol’un fotoğrafının altına "Hoş geldin, yeniden" mesajı yazılması dikkat çekti.