İdo-Yasemin Tatlıses'in ikizleri operasyon geçirdi! Son durumlarını açıkladılar

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında dünyaevine girmişti. Bebek müjdesi veren çiftin ikiz oğulları, 22 Ocak'ta dünyaya gelmişti. İkiz bebeklerden birinin ismi İbrahim Ayel, diğerininki ise Sinan Emir olmuştu.

Ünlü fenomen, geçtiğimiz haftalarda 1 yaşına giren ikiz oğulları Ayel ve Emir'in doğum gününü sadece aile arasında kutladıkları o anları takipçileriyle paylaşmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yeni bir paylaşım yapan Yasemin Şefkatli, ikiz bebeklerinin gözlerinden operasyon geçireceğini söyledi.

Oğlunun fotoğrafını paylaşan Şefkatli, "Gözlerimizden ufak bir operasyon olacağız haftaya. Bu haftaydı ateşten dolayı erteledik. Gözyaşı tıkanıklığımız 15 ayda açılmadı. Masajı da düzenli yaptık ama artık çok akıntı olmaya başladı. Aynı durumu yaşayan var mı?" dedi.

Hastaneye gidip oğluna tahlil yaptıran Şefkatli, sosyal medya hesabından son durumu duyurdu. Fenomen, "Gittik kan verdik geldik. Bu hafta gözümüzden oluyoruz operasyonu" notuyla ikizlerin ameliyat olacağını paylaştı.

Yasemin Şefkatli, benzer sorunu yaşayan takipçisine de yanıt verdi:

"Öncelikle her zaman doktor kontrolü şart, tabii ki göz masajı vs. denediğimiz şeyler dışında şu süreci sağlıkla bitirelim, ben de kendi açımdan gözlemlerimi anlatırım merak etmeyin."

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çiftinin oğulları bugün operasyon geçirdi. Sosyal medya hesabından oğullarının son durumu hakkında açıklama yapan Yasemin şefkatli, "Önce Ayeliko girdi operasyona sonra Emiriko. İkisi de çıktı şükür. Biz iyiyiz. Artık gözleri neden hep yaşlı diye sormayacaksınız." dedi.