İlayda Alişan aşka geldi; fotoğrafları peş peşe paylaştı

Oğulcan Engin ile oyuncu İlayda Şahin yeni bir aşka yelken açarak herkesi şaşırtmıştı. Önceden arkadaş olduklarını ve sonra arkadaşlıklarının aşka dönüştüğünü söyleyen ikili sonunda ilişkilerini kabul etmişti.

OĞULCAN ENGİN İLE POZLARINI PEŞ PEŞE YAYINLADI

Alişan, 3.4 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından Engin ile aşk dolu pozlarını peş peşe paylaşarak; "Çok" notunu yazdı.

İlayda Alişan'ın paylaştığı fotoğraflar kısa sürede 120 bine yakın beğeni aldı.