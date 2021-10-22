Irmak Ünal'dan radikal karar: Endonezya'da yeni hayat

Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal'dan Bali kararı... Irmak Ünal, çocukları Kayla ve Vadi ile birlikte Eylül ayı sonunda Endonezya'nın başkenti Jakarta'ya uçmuştu. Ünal'ın Jakarya'ya yerleşme kararı aldığı ortaya çıktı.

‘Anı yaşıyorum’

Postanın haberine göre Irmak Ünal kararı için “Tek amacım; kızım Kayla (10) ile oğlum Vadi’nin (7) daha iyi bir eğitim alması. Tabii ben de çeşitli kurslara gideceğim. Türkiye'ye kaç yıl sonra döneriz bilmiyorum. Plan yapmıyorum, anı yaşıyorum" diyor.

Irmak Ünal, daha önce Bali’de yaşayan Bennu Gerede’nin tecrübelerinden de faydalandığını söyledi.

Ünal, çocukları Kayla ve Vadi’nin babası Emre Karabacak’tan 2017’de ayrılmıştı.