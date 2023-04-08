İspanya bunu konuşuyor: Shakira'yı aldatan Pique de aldatıldı!

İki çocuğunun annesi, Kolombiyalı şarkıcı Shakira'yı 23 yaşındaki Clara Chia Marti ile aldatan ve skandalın ortaya çıkmasıyla ayrılan Barcelona'nın 36 yaşındaki eski futbolcusu Gerard Pique'nin de aldatıldığı iddia edildi.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre, aldatılmanın odağında Barcelona'nın 52 yaşındaki eski teknik direktörü Pep Guardiola var. İddiaya göre, Clara Chia Marti, İspanyol sevgilisi Pique'yi Pep Guardiola ile aldattı.

Şu anda Manchester City'nin teknik direktörlüğünü üstlenen Guardiola, Barcelona'dan ayrıldıktan sonra da Pique ile her zaman yakın bir ilişkileri olmuştu.



Dedikodulara göre, Guardiola sadece Pique ile değil, Pique'nin sevgilisiyle de 'yakın ilişki' kurdu. Çünkü üniversite öğrencisi olan Clara Chia Marti ile Guardiola'nın çocukları aynı okula gidiyor.

27 YILDIR BİRLİKTELER

Eşi Cristina Sierra ile 27 yıllık birlikteliği olan Guardiola hakkında çıkan aldatma dedikodularının ilişkilerine nasıl yansıyacağı merak konusu. Çünkü Sierra-Guardiola çifti, birbirlerini gençlik yıllarından bu yana tanıyor.