Ne sezondu ama! Kızılcık Şerbeti 3. sezonuna damga vuran olayları hatırlayalım...

Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonu, dizinin tarihindeki en olaylı sezon diyebiliriz. Alev'in ölmesi, bebeğinin öksüz kalması, Apo'nun yeni bir aşka yelken açması, Doğa ile Fatih'in tekrar bir araya gelmesi, Görkem'in ise herkesi yakarak intikam almaya çalışması derken bu sezon bomba gibi geldi ve bitti. Şimdi sıra yaz tatilinin bitmesi ve yeni sezonun gelmesinde, fakat önce bir yoklama yapalım mı? Gelin Kızılcık Şerbeti 3'üncü sezonda neler oldu bir hatırlayalım...

İlk olarak üçüncü sezonun başlangıcında Alev doğum yaparken öldü. Alev'in cenazesi duygusal anlara sahne oldu. Alev ölünce bebeğine de Alev adı verildi.