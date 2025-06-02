Ne sezondu ama! Kızılcık Şerbeti 3. sezonuna damga vuran olayları hatırlayalım...
Üç sezondur izleyicisiyle Cuma günleri buluşan Kızılcık Şerbeti dizisi, 30 Mayıs akşamı yine çok konuşulacak bir sezon finali yaptı. Biz de sizler için 3. sezona damga vuran olayları derledik. Gelin hep birlikte geri saralım ve bu sezon dizide neler yaşanmış hatırlayalım...
Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonu, dizinin tarihindeki en olaylı sezon diyebiliriz. Alev'in ölmesi, bebeğinin öksüz kalması, Apo'nun yeni bir aşka yelken açması, Doğa ile Fatih'in tekrar bir araya gelmesi, Görkem'in ise herkesi yakarak intikam almaya çalışması derken bu sezon bomba gibi geldi ve bitti. Şimdi sıra yaz tatilinin bitmesi ve yeni sezonun gelmesinde, fakat önce bir yoklama yapalım mı? Gelin Kızılcık Şerbeti 3'üncü sezonda neler oldu bir hatırlayalım...
İlk olarak üçüncü sezonun başlangıcında Alev doğum yaparken öldü. Alev'in cenazesi duygusal anlara sahne oldu. Alev ölünce bebeğine de Alev adı verildi.
Alev'in bakıcısının çocuğa uyku ilacı vererek uyutması hem dizide hem sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Metehan’ın kız arkadaşının annesi Ömer’in eski aşkı çıktı.
Abdullah, Alev bebekle ortada kalınca Pembe’nin kapısına gidip yardım istedi. Daha sonra da Kıvılcım'ın teyze kızı Meri, Alev bebeğin bakıcısı oldu. Pembe Hanım, Meri’ye evin en altında depo olarak kullanılan bakımsız bir oda verdi ve kötü davranmaya başladı.