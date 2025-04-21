Nur Bilen Yavuzer, Güzide Duran, İvana Sert'in jürisinde yer aldığı yarışma İşte Benim Stilim, uzun bir aranın ardından ekranlara merhaba dedi. Tarzları ve güzellikleriyle dikkat çeken İşte Benim Stilim yarışmacıları her gün en yüksek puanı toplamaya çalışıyor. TV8 ekranlarında başlatan moda programının yarışmacılarından biri olan Berfin Duru.

İşte Benim Stilim Berfin kimdir, kaç yaşında? Nereli ve ne iş yapıyor?

Programa katıldığı ilk günden bu yana kendine özgü tarza sahip olan Berfin Duru'nun özel hayatına, aslen nereli olduğu ile ilgili net bir bilgi bulunmuyor. Henüz 20'li yaşların başında olduğu tahmin edilen Berfin, enerjik halleri ve cesur kıyafetleriyle yarışmada dikkat çekiyor.

Instagram’da 3 binin üzerinde takipçisi bulunan Berfin, genel olarak moda ve yaşam tarzı üzerine sosyal medya içerikleri üretiyor. Aynı zamanda makyaj artistliği yapan Berfin Duru, ünlülere makyaj yaptığı anları da sosyal medya hesabından paylaşıyor.