İşte Benim Stilim Ceyda kimdir, kaç yaşında? Ne iş yapıyor?

Nur Bilen Yavuzer, Güzide Duran, İvana Sert'in jürisinde yer aldığı yarışma İşte Benim Stilim, uzun bir aranın ardından ekranlara döndü. Sunuculuğunu Öykü Serter'in üstlendiği yarışma hafta içi her gün ilgiyle takip ediliyor.

İşte Benim Stilim yarışmacıları her gün en yüksek puanı toplamaya çalışıyor. Yarışmaya bu hafta Ceyda Şahin Ertan da katıldı. Ceyda, zarif duruşu, güzelliği ve kıyafetiyle ilk günden beğenileri topladı.

İşte Benim Stilim Ceyda kimdir, kaç yaşında?

Ceyda Şahin Ertan 31 yaşında, hostes. 18 senedir ailesiyle Londrada yaşıyor. Sık sık İstanbul'a gidip geliyor. Evli ve 3 buçuk yaşında Eva Mira adında bir kızı var. Eşi aynı zamanda çocukluk arkadaşı.

Instagramda 30 binin üzerinde takipçisi bulunan Ceyda hesabını aktif olarak kullanıyor. Kızı ve eşiyle fotoğraflarını paylaşan yarışmacının aynı zamanda bir de güzellik kozmetik üzerine de ayrı bir hesabı bulunuyor.