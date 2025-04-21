Sevilen moda yarışması İşte Benim Stilim, bu sezon hem şıklık hem de yarışmacıların çatışmalarıyla sık sık gündem geliyor. Giyim tarzı, özgüvenli tavırlarıyla yarışmada dikkat çeken yarışmacılardan birisi de Kardelen Toprak,.

İşte Benim Stilim Kardelen kimdir, kaç yaşında? Ne iş yapıyor?

İşte Benim Stilim 2025 sezonunda yarışmacı olarak yer alan Kardelen Toprak, 19 Eylül 1998 İstanbul'da doğumlu. Yarışmada kendine özgün tarzı ve iddialı kombinleriyle yarışmada dikkat çekiyor. Hem sosyal medya fenomeni hem de model olarak tanınan Kardelen hakkında çok fazla bilgi bulunmuyor.

Kardelen Toprak, programın ilk bölümlerinde enerjik yapısı ve farklı giyim tarzıyla jüriyi etkilemeyi başardı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Kardelen Toprak’ın 300 binden fazla takipçisi bulunuyor.