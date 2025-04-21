Moda severlerin uzun süredir beklediği İşte Benim Stilim, ekranlara geri döndü. Öykü Serter'in sunumuyla ekrana gelen İşte Benim Stilim yarışmasında jüri koltuğunda Ivana Sert, Güzide Duran ve Nur Bilen Yavuzer oturuyor.TV8'de ekrana gelen İşte Benim Stilim'de iddialı yarışmacılar var. O yarışmacılar dan birisi de Mariam.

İşte Benim Stilim Mariam kimdir, kaç yaşında? Nereli ve ne iş yapıyor?

Annesi Türk olan Mariam, Amerika’da doğmuş; babası ise Fas kökenli. Mariam Seyyid'in doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, 20'li yaşlarının başlarında olduğu tahmin edilmektedir . Yaklaşık 1.68 cm boyunda ve 52 kilogram ağırlığında olduğu düşünülen Mariam, sağlıklı yaşamı benimseyerek düzenli olarak spor yapıyor.

Profesyonel olarak ekstrem spor antrenörlüğü yapan Mariam, dağcılık, kamp, doğa yürüyüşleri ve fonksiyonel egzersizler konusunda eğitimler veriyor.

Hem tarzıyla hem de sakin tavrıyla dikkat çeken Mariam Seyyid, Intagram hesabını da aktif olarak kullanıyor. 5 binin üzerinde takipçisi bulunan Mariam, stili, enerjisi ve çok kültürlü geçmişiyle öne çıkıyor.