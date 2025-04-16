İşte Benim Stilim Sema Korel kimdir, kaç yaşında? Ne iş yapıyor?

İşte Benim Stilim yarışmasının yeni sezonu Öykü Serter'in sunumuyla ekrana gelirken, jüri koltuğunda ise Ivana Sert, Güzide Duran ve Nur Bilen Yavuzer oturuyor. Hafta içi her gün TV8'de ekrana gelen İşte Benim Stilim'de iddialı yarışmacılar bulunuyor. Yarışmacı Sema Korel de yarışmada modern ve iddialı kombinleriyle dikkat çekiyor.

SEMA KORAL KİMDİR?

İşte Benim Stilim 2025 sezonunda yer alan yarışmacılardan biri olan Sema Koral hakkında sınırlı sayıda bilgi bulunuyor. Henüz medya ve sosyal medya kaynaklarında net doğum tarihi, yaş bilgisi, mesleği, eğitim hayatı veya özel yaşamı ya da memleketiyle ilgili kesin açıklamalar yer almamaktadır.

Instagram’da 112 bin takipçiye sahip olan Korel, yarışmadaki tarzını ve günlük kombinlerini sık sık sosyal medya hesabından paylaşıyor.