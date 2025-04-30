Moda ve stil tutkunlarının ilgiyle takip ettiği İşte Benim Stilim, 31 Mart Pazartesi günü yeni sezonuna başladı. Jüri koltuğunda Ivana Sert, Güzide Duran ve Nur Bilen Yavuzer'in oturduğu yarışmada sunuculuğunu Öykü Serter üstleniyor. Daha öncesinde Kısmetse Olur yarışmasında boy gösteren Sibel Serbest, İşte Benim Stilim’de yarışmacı olarak boy gösteriyordu.

Sibel'in birkaç bölümdür ekranda yer almaması, izleyicilerin merakını artırdı. Programı yakından takip eden izleyiciler, "Sibel neden programda yok?" ve "Sibel yarışmadan elendi mi?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

İşte Benim Stilim Sibel Serbest neden yok, elendi mi?

Öykü Serter, Sibel Serbest ile ilgili açıklamayı programda yaptı. Serter "Sibel yurtdışında yaşadığı için seyahatle ilgili elinde olmayan mazeretler bildirdi. Bu mazeretleri belgeleriyle bize ispatlaması gerekiyor. Onun bizimle ilgili iletişimini takip edeceğiz yarışa devam edecek mi vedalaşacağız mı belli olacak" ifadelerini kullandı.