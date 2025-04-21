Sevilen moda yarışması İşte Benim Stilim, 2025 sezonuyla yeniden izleyiciyle buluştu. Bu sezonun jüri koltuğunda Ivana Sert, Güzide Duran ve Nur Bilen Yavuzer oturuyor. Yarışmaya bu hafta yeni yarışmacı olarak Su Çiftçi katıldı.

İşte Benim Stilim Su Çiftçi kimdir, kaç yaşında? Ne iş yapıyor?

İşte Benim Stilimin yeni yarışmacısı Su Çiftçi, 34 yaşında. 2 kardeşi olan Su’yun babası yurtdışında annesi burada yaşıyor. Erkek arkadaşı yok. 10 yıl yatırım uzmanlığı yapan Su Çiftçi, birçok markanın yöneticileri ile çalışmış. Modaya da oldukça düşkün ve kendi tasarımı olan kıyafetleri var. Aynı zamanda büyük bir alışveriş tutkunu.

Instagram hesabını aktif kullanan Su Çiftçi’nin 110 binden fazla takipçisi bulunuyor. Stil ve kombin içerikleri üreten yarışmacının pozları da dikkat çekiyor.