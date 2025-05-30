Boşanacakları iddia edilmişti! Anıl Altan'dan kafaları karıştıran açıklama
Çember, Yarım Kalan ve Boynu Bükükler gibi yapımlarla tanınan Anıl Altan dün 35 yaşına bastı. Çiftin sosyal medyadaki paylaşımlarında soğukluk dikkatlerden kaçmadı. Pelin Akil ile boşanacağı iddia edilen Anıl Altan, Ulus'taki bir mekânda gerçekleştirilen etkinlikte objektiflere yansıdı. Altan konuyla ilgili yaptığı açıklamada kafaları karıştırdı.
1 / 8
Pelin Akil ve Anıl Altan,'Arka Sıradakiler' dizi setinde başlayan arkadaşlıklarını 2016 yılında evlilikle taçlandırmıştı.
2 / 8
Bu mutlu evlilikten 2019 yılında Alin ve Lina adında iki kızları dünyaya gelmişti.
3 / 8
Uzun süredir Pelin Akil ile boşanacaklarına dair iddialarla gündeme gelen Anıl Altan'ın eşiyle evleri ayırdığı ileri sürülmüştü.
4 / 8
Çiftin kızları Alin ve Lina , Nisan ayında 6 yaşına girdi. İkizleri için parti organize eden ünlüler kızlarını kucaklarına alıp mumları üflemişti. Akil kızı Lina’yı kucağında tutarken, Altan’ın Alin’le mumları ayrı pastalarda üflemesi dikkat çekmişti.