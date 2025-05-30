Sahnede şu şişesi fırlatılan Derya Uluğ neye uğradığını şaşırdı

Son zamanların popüler şarkıcısı Derya Uluğ ve Murat Dalkılıç Şanlıurfa'da konser verdi. Arkeoloji Müzesi’nde verilen konserde iki şarkıcıya da su şişesi fırlatıldı.

Yaşanan kısa süreli paniğe rağmen Derya Uluğ, şarkısını söylemeye devam etti ve konseri yarıda bırakmadı.

Uluğ o anlar için sosyal medyada, “Bir kişinin yanlışı, gecenin ve Urfa’nın güzelliğini gölgeleyemezdi. Hiç kimsenin yaşamamasını, yaşatmamasını diliyorum. Kaleci reflekslerim sağ olsun” açıklamasında bulundu.

Okyanus şarkısı işe büyük çıkış yakalayan Derya Uluğ ve sevgilisinin hayatını 1,5 yıldır kâbusa çeviren takıntılı hayranına, 'adli kontrolle uzaklaştırma kararı' olmasına rağmen sanatçının geçtiğimiz haftalarda verdiği konserine gelerek en önlerden izlemişti.

Büyük bir korku yaşayan Uluğ, sosyal medya hesabından yardım istemişti.Tutuklama kararının ardından Instagram hesabından bir açıklama yapan Derya Uluğ ise şu ifadeleri kullandı: "Bugün bizim için adalet yerini buldu. Sanığın tutuklanmasına karar verildi."