K-POP yıldızı Lisa'nın ilk solo albümü yayınlandı

15 parçalık albüm, LISA'nın 2025 yılına ait ilk çıkışı olan ve Doja Cat ile RAYE'in yer aldığı Born Again single'ını da içeriyor. Doja Cat ve Raye ile birlikte albümde, Tyla, Megan Thee Stallion ve Future ile yapılan yüksek enerjili ve güçlü yeni iş birlikleri de yer alıyor. Albüm ayrıca, daha önce yayımlanan New Woman (Rosalía ile birlikte), Moonlit Floor ve Rockstar gibi single’ları da içinde barındırıyor. Rockstar şarkısı, geçtiğimiz sene LISA'ya MTV VMA Ödülleri'nde En İyi K-Pop ödülünü kazandırdı ve bu kategoride birden fazla ödül kazanan ilk solo sanatçı oldu.

Alter Ego albümünde LISA, her biri farklı bir kişiliği temsil eden beş karakteri canlandırıyor. Bu karakterler, albümün ana sembolü haline gelen bir yıldızın beş noktasında yer alıyor. LISA, albümünü duyurduğu geçtiğimiz Kasım ayında bu karakterleri ilk kez duyurdu ve bu karakterler hakkında daha fazla bilgi vererek hayranları arasında büyük bir heyecan yarattı. Beş karakter tanıtıldı ve her birinin albümdeki karşılık gelen bir şarkısı var; Roxi (“Rockstar”), Sunni (“Moonlit Floor (Kiss Me)” ), Kiki (“New Woman” feat. ROSALÍA), Vixi (“FXCK UP THE WORLD”) ve Speedi (“Lifesty)

Alter Ego Parça Listesi