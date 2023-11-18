Kaan Yıldırım ve Seray Kaya'lı Kopuk dizisinin setinden ilk kareler yayınlandı! Kopuk dizisi konusu ne?

Medyapım imzalı FOX'un yeni dizisi Kopuk'un başrolleri Seray Kaya ve Kaan Yıldırım’dan ilk kareler geldi.

Kopuk dizisi konusu

Tarlabaşı’nda bir mahallede geçen ve modern bir Robin Hood hikâyesinin anlatılacağı dizinin geçtiğimiz günlerde okuma provasının yapılmasının ardından çekimleri de başladı.

Kopuk dizisi oyuncu kadrosu

Dizide Kaan Yıldırım (Ferhan), Biran Damla Yılmaz (Sera), Seray Kaya (Müjde), Mustafa Açılan (Tan), Sarp Akkaya (Faruk), Engin Alkan (Bumin), Kadir Çermik (Ziya), Melisa Doğu, (Perihan), Evliya Alkan (Damat Erdem), Sahra Şaş (Nihal), Merve Çağıran (Gonca), Edip Tepeli (Bili), Cem Söküt (Cüneyt), Umut Kaya (Erdal), Hakan Çelebi (Nazif), Hakan Yufkacıgil (Lastik Muarrem), Güneş Hayat (Naciye) ve Cansu Tuman (Yasemin) rol alıyor.