Kanbolat Görkem Arslan'ın acılı eşinden duygulandıran paylaşım: "Ne desem kederime denk değil"

Türk dizi ve tiyatro dünyasının sevilen ismi Kanbolat Görkem Arslan’ın 45 yaşında aramızdan ayrılmasının üzerinden bir ay geçerken, eşi Hicran Akın’ın sosyal medya üzerinden paylaştığı veda mesajı sanatçının sevenlerini bir kez daha hüzne boğdu.

Akın eşiyle birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaşıp, "Sırça köşkümün koca şahini, sevgisi pek, coşkusu derya deniz sevgilim… Ne desem kederime denk değil. Zaman geçer, hakikat kalır. Bu dünyadan bir Kanbolat geçti… İyi ki can parem. Göçtüğüne değsin kocam" ifadelerini kullandı.

Arslan, özellikle Poyraz Karayel, Kuruluş Osman ve Yer Gök Aşk gibi projelerdeki güçlü performanslarıyla hafızalara kazınmıştı.