Tanyeli 54 yaşında hayatını kaybetti

Uzun süredir kanser tedavisi gören ve entübe edilen Tanyeli'den acı haber geldi. 54 yaşındaki Tanyeli hayatını kaybetti.

TANYELİ KİMDİR?

Asıl adı Öznur Kral olan Tanyeli, 1972 İzmir doğumlu. Annesi ve babası o 2 yaşındayken boşanan Tanyeli çocuk esirgeme kurumunda büyüdü... İlk evliğini henüz 14 yaşındayken yapan ünlü oryantal, bebeği Taylan'ı kucağına aldığında yıl 1988'di.

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle ilk eşi ile yollarını ayıran Tanyeli, Avustralya'ya yerleşti. 2012 yılında ise İlker Sünneli ile nikah masasına oturdu. 2015 yılında kanser ile mücadele eden annesini kaybetti. Uzun yıllar fazla kilolarından dert yanan Tanyeli, 2022 yılında mide küçültme ameliyatı geçirdi.

Dansıyla bir döneme damga vuran Tanyeli, kısa sürede eski formuna kavuştu. 2023 yılının mayıs ayında pankreas kanseri nedeniyle tedavi görmeye başlayan Tanyeli, aynı yıl 29 Eylül 2023'te abisini de kanser nedeniyle kaybetti. Yıllarını sahnede geçiren Tanyeli'nin 'Dans Et Benle', 'Turkish Belly Dances' ve 'Dansın Kraliçeleri' isimli dans albümleri bulunmakta.