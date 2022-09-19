Kayra Zabcı bu kez Seferiye Hatun rolüyle izleyici ile buluşuyor

Sonbaharın gelmesiyle beraber televizyon kanallarının yüksek rating kalan dizileri de yeni sezonlarıyla ekranlara gelmeye başladı. TRT1'de ise Alparslan Büyük Selçuklu dizisi 2. sezona 19 Eylül 2022 akşamı merhaba dedi.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİ YENİ OYUNCULARI

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi geçtiğimiz aylarda Akça Hatun'un (Fahriye Evcan) ölümü ile sezon finali yapmıştı. Dizinin yeni sezonunda yeni oyucular var.

Muhteşem Yüzyıl'dan, Vatanım Sensin ve Canım Annem'e kadar pek çok farklı dizide izleyici ile buluşan oyuncu Kayra Zabcı ise dizinin yeni sezonunda Seferiye Hatun rolüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Kayra Zabcı dışında Serhat Tutumluer, Bora Cengiz, Umut Karadağ ve Öykü Gürman da dizi ekibine katıldı.