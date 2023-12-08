Kenan İmirzalıoğlu'ndan ikinci kez 'aldatma' açıklaması

Twitter’da kimliği gizli bir kullanıcı Kenan İmirzalıoğlu’nun yedi yıldır evli olduğu Sinem Kobal’ı aldattığını iddia etmiş ve magazin dünyasında büyük ses getirmişti. Ünlü çift ise çıkan haberleri yalanlamıştı. Kenan İmirzalıoğlu'ndan konuyla ilgili bir açıklama daha geldi.

İLK AÇIKLAMA: BİR DELİ KUYUYA TAŞ ATIYOR...

Günlerdir magazin gündeminden düşmeyen 'ihanet' iddialarına gülerek cevap veren 49 yaşındaki İmirzalıoğlu, konuyla ilgili, “ Siz bunu ciddiye almadınız değil mi? Biz çünkü umursamadık. O yüzden insanların hafızasını kirletmeye gerek yok. Bir deli kuyuya taş atıyor, biz o kuyuya inmeyiz ama arkadaşlar. O haber nerden çıktı bilen var mı? Bilmediğimiz bir insanın bir iddiasını nasıl dikkate alırız ki? Biz bununla nasıl baş edeceğiz? İşin aslını siz biliyorsunuz. Buna rağmen bize sormayın. Eyvallah canlar” ifadelerini kullanmıştı.

'BÖYLE ÇİRKİN LAFLARI KULLANMAYALIM ARKADAŞLAR'

Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal'ı aldattığına dair çıkan iddialar hakkında ikinci kez açıklama yaptı. Bir mekan çıkışı görüntülenen Kenan İmirzalıoğlu, "Can sıkıcı olaylar var, Sinem hanımı aldattğınıza dair, yorumunuz ne olacak?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Arkadaşlar hafızaları kirletmeyelim, böyle çirkin lafları kullanmayalım arkadaşlar. Yorum yaptım biliyorsunuz. Ben şunu soruyorum; kim sizin arkadaşınız mı, birisi mi görmüş? Dediğim gibi bir delinin teki bir taş atıyor, bize de çıkartmak düşüyor… Aldın mı cevabını…"