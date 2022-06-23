Kendall Jenner ve NBA oyuncusu Devin Booker, 2 yıl sonra ayrıldı

Entertainment Tonight haberine göre ünlü model Kendall Jenner’ın, NBA’in profesyonel oyuncusu Devin Booker ile ilişkisi iki yıl birlikteliklerinin ardından sona erdi. Ayrılıklarının sebebi ilişkiyi ileriye taşayacak inançlarının kalmaması oldu.

"FARKLI YOLLARDAYIZ"

Bir kaynağa göre "Kendall'ın farklı yollarda olduklarını hissettiğini" söylerken, içeriden başka bir kaynak da, model ve sporcunun "Gelecekleri hakkında tartıştıklarını ancak aynı sayfada olamadıklarını" belirtti. Ek olarak farklı bir kaynağa göre de, Kendall ve Devin son zamanlarda zorlu bir döneme girdiklerini ve yaklaşık bir buçuk haftadır ayrı olduklarını bildirdi.

İLİŞKİLERİ İYİ GİDİYORDU

Haberlere göre aslında Kendall Jenner ve Devin Booker çiftinin ilişkilerinin gayet iyi gittiği hatta Booker'ın maç sezonu döneminde, Kendall'ın sık sık onu ziyaret ettiği biliniyordu. Üstelik Devin Booker aile tarafından da onay almıştı. Kylie Jenner'ın kızı Stormi ile Devin Booker'ın çok iyi anlaştıkları da biliniyordu. Ne yazık ki 2 yıl beraberliklerinin ardından Kendal Jenner ve Devin Booker ilişkilerinde aynı sayfada olmadıkları için ve geleceklerini göremedikleri için ayrılma kararı aldılar.