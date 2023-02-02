Kıvanç Tatlıtuğ ile oğlu Kurt Efe'den yeni pozlar

Kıvanç Tatlıtuğ, stilist Başak Dizer ile 6 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Uzun bir süre sonra ekranlara dönmeye hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer, yaklaşık 10 ay önce ilk kez anne baba olmanın sevincini yaşamıştı.

KIZ KARDEŞİ PAYLAŞTI

Son olarak Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ'un paylaştığı kareler dikkat çekti. Ağabeyi ve yeğeni Kurt Efe'nin fotoğrafını çeken Melisa Tatlıtuğ, paylaşımına "Halam" notunu düştü.

Ardından bir kare daha paylaşan Tatlıtuğ, bu karede de "2 Adam" ifadelerini kullandı. Baba-oğulun fotoğrafları, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kural bozmayan Tatlıtuğ Ailesi'nin Kurt Efe'nin yüzünü göstermemesi dikkatlerden kaçmadı.

"KURT EFE SARIŞIN VE RENKLİ GÖZLÜ"

Her fırsatta baba olduktan sonra hayatının değiştiğinden bahseden Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz aylarda oğlu Kurt Efe'nin kendisine benzediğini açıklamıştı.

Ünlü oyuncu, "Sarışın ve renkli gözlü. Allah İsteyen herkese nasip etsin. Düşünce yapısından tut, sabah kalkışlarım bile başka bir şekilde oluyor" açıklamasında bulunmuştu.