Kızılcık Şerbeti dizisine yeni konuk oyuncu

Cuma günleri yayınlanan ve izleyici tarafından sevilen Kızılcık Şerbeti kadrosunu da genişletiyor.

Diziye Özlem Leman Davran konuk oluyor

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine gçre “Kızılcık Şerbeti” dizisi yarın ekrana gelecek bölümüne güzel bir oyuncu konuk oluyor. Ketche’nin yönetmen koltuğuna oturduğu diziye Özlem Leman Davran konuk oluyor. Davran fenomen dizide “Gonca” rolüne hayat verecek. Gonca dizide Ömer’in (Barış Kılıç) arkadaşı olarak hikâyeye renk katacak ve dizide 2 bölüm rol alacak.

Kızılcık Şerbeti'nin 38. bölümünde neler olacak?

Kızılcık Şerbeti'nin 38. Bölümünde;

Fatih'in canını acıtmak için her yolu deneyen Doğa, önce onun sonsuz öfkesiyle karşı karşıya gelecek, daha sonra hiç ummadığı bir karşılık görerek yine çıkmaza düşecektir. Fatih de boş durmamış işin aslını öğrenmek için harekete geçmiştir.

Ömer ve Kıvılcım'ın ayrılık haberi iki aileye de bomba gibi düşer. Hiç kimse bu duruma bir anlam veremez ancak yapacak bir şeyleri de yoktur. Yine de Alev boş durmayacak, Ömer'i sıkıştırarak mantıklı bir neden arayacak ancak hiçbir sonuç elde edemeyecektir.

Mihri ve Çimen'in arkadaşlığı günden güne ilerlemektedir. Onların arkadaşlığı, Kıvılcım ve Ertuğrul'un da yakınlaşmasına sebep olacaktır.

Pembe ile Abdullah'ın evlilik yıldönümüdür, bu kadar yıl hiç kutlamamışlardır ama bu sefer Nilay'ın özellikle Alev'i sinir etme amacıyla hazırladığı sürpriz bir kutlamanın içinde bulurlar kendilerini.

Rüzgar'ın, Alev'i isteme gecesi ise çok daha büyük olayların habercisidir.