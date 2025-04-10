Kızılcık Şerbeti yapımcısı Faruk Turgut'tan Sibel Taşçıoğlu açıklaması: Saygısızlık söz konusu değil

3 sezondur Show Tv ekranlarında izleyici ile buluşan ve sevilen Kızılcık Şerbeti dizisinde geçtiğimiz günlerde beklenmeyen bir ayrılık haberi geldi. Dizinin favori karakterlerinden Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu diziye veda edeceği ortaya çıkmıştı. Sette son sahnelerini çeken Taşçıoğlu'na veda pastası kesilmişti.

Kızılcık Şerbeti dizisine veda eden Sibel Taşçıoğlu’nun son dakika ayrılacağını öğrendiğine dair iddialar ortaya atılmıştı. Dizinin hayranları bu duruma üzülmüştü.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Yapımcı Faruk Turgut, Etiler'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Kızılcık Şerbeti yapımcısı Faruk Turgut, Sibel Taşçıoğlu'nun vedası hakkında ilk kez konuştu.

"Asla bir saygısızlık söz konusu değil"

Turgut, "Sibel hanımla 96 bölüm birlikte çalıştık. Bu işten ayrılacağı bir ay önceden belliydi, Sibel hanım da biliyordu. 'Son hafta senaryo gitti, orada öğrendi' diye bir şey olabilir mi? Böyle bir şey mümkün mü? Ayrıca çok da dostane, çok da güzel ayrıldık. Tekrar birlikte bir şeyler yapmak için çabalıyoruz. Biz üç senedir birlikte bir yol yürümüşüz, büyük bir saygı var. Asla bir saygısızlık söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

Faruk Turgut, Sibel Taşçıoğlu'nun ayrılığının sonrasında ekipçe pasta kestiklerini ve aralarında hiçbir problem olmadığını da belirtti.

"4. sezona geçiyoruz"

Faruk Turgut, 'Kızılcık Şerbeti'nin bu kadar sevilmesini bekleyip - beklemediği sorusuna ise şu yanıtı verdi: Ben bugüne kadar hiç üç sezon iş yapmadım. İkinci sezonda işlerim biterdi, ilk defa 'Kızılcık Şerbeti' ile nasip oldu. Ben de bu kadar olacağını beklemiyordum ama oldu. Şu anda dördüncü sezona geçiyoruz, biz de ziyadesiyle memnunuz bu işten.