Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Sibel Taşçıoğlu’na Feyza Civelek’ten veda mesajı: "Yerin bende her zaman ayrı"

Show ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu 3 sezondur kadrosunda olduğu diziden ayrılıyor. Taşçıoğlu'nun ayrılığı geçtiğimiz günlerde sette yapılan veda görüntülerinin sosyal medyada yayılmasıyla ortaya çıkmıştı.

Ekiple son bölümünü çektikten sonra arkadaşlarına veda eden Taşçıoğlu herkese sarılmak istedi ancak Civelek'e elini uzattığında eli havada kaldı.

Sarılmak yerine elini sıvazlayan Civelek'in o hareketi çok konuşuldu. O görüntülerin ardından sosyal medyada ikili arasında bir gerginlik yaşandığı iddia edilmişti.

Feyza Civelek, Taşçıoğlu ile paylaşım yaparak dedikodulara son noktayı koydu. Civelek paylaşımına, "Sibel ablam, yerin bende her zaman ayrı olacak. Seni çok seviyorum her zaman beraberiz" notunu düştü.

İkili dizide kayınvalide gelini canlandırıyordu.