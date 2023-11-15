Kourtney Kardashian eşi Travis Barker'ın doğum gününü kutladı: Seni kelimelerin ötesinde seviyorum

ABD’nin ünlü isimlerinden Kourtney Kardashian, bir süredir aşk yaşadığı müzisyen Travis Barker ile geçen sene dünyaevine girmişti. Evlendikten kısa bir süre sonra anne olmak istediğini duyuran ünlü isim, hamileliğini eşinin konserinde duyurmuştu. Yaklaşık 10 gün önce Kourtney Kardashian-Travis Barker çiftinin ilk çocukları dünyaya gelmişti.

"SENİ KELİMELERİN ÖTESİNDE SEVİYORUM"

44 yaşındaki ünlü isim, doğum sonrası sessizliğini eşinin yeni yaşı için yaptığı paylaşımla bozdu. Kardashian, 48 yaşına basan eşinin doğum gününü şu sözlerle kutladı:

“Eşime, ruh eşime, en yakın arkadaşıma, sevgilime, babamdan bebeğimize, her şeyime… Doğum günün kutlu olsun. Tüm hayallerimi gerçekleştiriyorsun ve yanımda olduğun için kendimi çok şanslı hissediyorum. Seni kelimelerin ötesinde, sonsuza kadar seviyorum."

Eşinin paylaşımına kayıtsız kalamayan Travis Barker, "Seni sonsuza kadar seviyorum ruh eşim" diye yorum yaptı.