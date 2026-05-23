Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan, yeniden takipleşmeye başladı

2024 yılında birliktelik yaşamaya başlayan oyuncu Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan, bu yılın başında ayrılık kararı almıştı.

Ayrılığın ardından sosyal medyada birbirlerini takibi bırakan ve birlikte çekilen fotoğraflarını silen ikiliden Kubilay Aka, kısa bir süre sonra bedelli askerlik görevini yapmak üzere Bilecik'e gitmişti.

Terhis olduktan sonra sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaşan Aka'nın bu gönderisini, eski sevgilisi Hafsanur Sancaktutan'ın beğenmesi ve ardından bu beğeniyi geri çekmesi dikkat çekmişti.

BİRBİRLERİNİ TAKİP ETMEYE BAŞLADILAR

İkilinin ilişkisinde yeni bir gelişme yaşandı. Kubilay Aka'nın Hafsanur Sancaktutan'ı sosyal medyada yeniden takibe almasının ardından, Sancaktutan da bu takibe karşılık verdi.

"ALASINI BULDUM" DEMİŞTİ

Hafsanur Sancaktutan, ilişkilerinin başladığı 2024 yılında muhabirlerin "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna önce "Ortalıkta adam kalmadı" yanıtını vermiş; ardından Aka ile birlikteliği başlayınca, "Kubilay çok romantik. 'Adam yok' dedim, alasını buldum" açıklamasını yapmıştı.