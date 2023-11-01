MasterChef Alican hastalığını açıkladı: Doktorlar mesleğimi bırakmamı söylüyor

Masterchef All-Star 2023 kadrosuna sonradan dahil olan Alican Sabunsoy yaptığı açıklamayla herkesi şaşırttı. Daha önce hastalığını açıklayan Sabunsoy bu kez "Bana bırakmamı söylüyorlar" diyerek rahatsızlığı hakkında detayları açıkladı.

"BEBEKLİKTEN BERİ VAR"

Alican, "Odaklanamıyorum, ne yapacağımı karıştırıyorum şaşırıyorum. Bebeklikten beri var. Atak anında vurulabileceğim iğneler vermeye başladılar bana. Ayda 8 tane iğne veriyorlar. Ben çok fazla doktora gittim. Bana bırakmamı söylüyorlar mesleğimi. Çok stresli ve ataklar sürekli tekrarlıyor. Bir yaştan sonra da bırakamıyorsunuz" dedi.

Alican'ın yarışma ile ilgili durumu hakkında açıklama yapılmadı.

MASTERCHEF ALİCAN'IN HASTALIĞI NEDİR?

Masterchef'in geçtiğimiz bölümlerinde Alican, Herediter Anjiyoödem olduğunu açıklamıştı.

Herediter anjioödem, ürtiker (kurdeşen) olmaksızın, asimetrik deri altı veya mukoza altı ödem yani şişlik ataklarıyla karakterize kalıtsal bir hastalıktır. Yüzde ve solunum yollarında şişme yanı sıra karın kramplarına neden olur. Özellikle eller, ayaklar baş, boyun, göz kapakları, dudaklar, dil ve genital organlarda görülür ve aynı zamanda sindirim sisteminde de meydana gelebilir.





