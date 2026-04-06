"Masumiyet Müzesi" dizisinin Füsun’u Eylül Lize Kandemir’in projesi belli oldu

Netflix’in "Masumiyet Müzesi" uyarlamasında hayat verdiği Füsun karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Eylül Lize Kandemir, yeni sezon planlamasını netleştirdi. Genç oyuncu, dijital platformdaki başarısının ardından rotasını ana akım televizyona kırdı.



Kandemir, "Masumiyet Müzesi"nin de yapımını üstlenen Ay Yapım ile yeni bir projede tekrar bir araya geliyor. Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre, oyuncunun başrolünde yer alacağı yeni dizinin adının “Başkalarının Hayatı” olduğu açıklandı.





HÜLYA’NIN HİKAYESİ



Yeni yayın döneminde izleyiciyle buluşması hedeflenen yapımın yönetmen koltuğunda Burak Müjdeci otururken, senaryosunu ise Banu Kiremitçi Bozkurt kaleme alıyor. Bir uyarlama projesi olan dizide Eylül Lize Kandemir, gecekondu mahallesinde ailesiyle yaşayan ve yarı burslu olarak girdiği üniversiteyle hayatı değişen Hülya karakterine hayat verecek. Kendi yaşamı ile özendiği hayatlar arasındaki dengeyi arayan bir genç kızın hikayesini anlatacak olan Kandemir, bu rolle birlikte ilk defa ana akımda yer alan bir projede yer almış olacak.





“BAŞKALARININ HAYATI” DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?



Bir uyarlama olan yapımda Hülya, bir gecekondu mahallesinde annesi ve ablasıyla birlikte yaşamaktadır. Yarı burslu olarak kazandığı üniversiteye başlamasıyla birlikte hayatında yeni bir sayfa açılan Hülya, kendi gerçekliği ile dahil olduğu yeni dünya arasındaki çatışmayı merkezine alacak.

Eylül Lize Kandemir’in bu yeni projesiyle, dijital platformdaki çıkışını geniş kitlelere taşıması bekleniyor. Yapımın çekim takvimi ve diğer oyuncu kadrosuna dair detayların önümüzdeki günlerde paylaşılması öngörülüyor.

